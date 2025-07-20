Глава BlitzMetrics: Я никогда прежде не видел, чтобы глава государства был настолько открыт, внимателен и искренне поддерживал прессу и цифровые инновации - ФОТО

Генеральный директор компании цифрового маркетинга BlitzMetrics Деннис Ю, принимающий участие в III Глобальном медиафоруме в Шуше, поделился публикацией на своей странице в Instagram.

"Для меня было честью встретиться с Его Превосходительством, Президентом Азербайджана.

Как представитель глобального медиасообщества, я побывал на множестве международных мероприятий - но никогда прежде не видел, чтобы глава государства был настолько открыт, внимателен и искренне поддерживал прессу и цифровые инновации.

Шуша — это не просто красивый город. На этой неделе она стала настоящим центром мировых медиа.

Спасибо, Азербайджан, за ваше гостеприимство и дальновидность", - говорится в публикации.



