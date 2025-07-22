Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Легендарный британский рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на его семью.

"С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", – говорится в заявлении его родных.

Как сообщает канал, музыкант страдал от болезни Паркинсона, а в последние годы у него появились и другие проблемы со здоровьем.

Отметим, что на днях Оззи Осборн провел свой прощальный концерт, который ознаменовал его уход с большой сцены.