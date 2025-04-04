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В сети супермаркетов Rahat выявлены случаи продажи товаров дороже стоимости указанной в ценниках

First News Media20:20 - Сегодня
В сети супермаркетов Rahat выявлены случаи продажи товаров дороже стоимости указанной в ценниках

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» в отношении ООО «ANC Group» составлен протокол об административном правонарушении по факту обсчета потребителей.

Об этом АПА сообщили в Государственной службе антимонопольного и надзора над потребительским рынком.

Было установлено, что в сети супермаркетов “Rahat”, функционирующих в составе компании, продукты питания реализуются покупателям по более высокой цене, чем указано на ценнике.

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