В сети супермаркетов Rahat выявлены случаи продажи товаров дороже стоимости указанной в ценниках

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» в отношении ООО «ANC Group» составлен протокол об административном правонарушении по факту обсчета потребителей.

Об этом АПА сообщили в Государственной службе антимонопольного и надзора над потребительским рынком.

Было установлено, что в сети супермаркетов “Rahat”, функционирующих в составе компании, продукты питания реализуются покупателям по более высокой цене, чем указано на ценнике.