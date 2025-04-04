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Парвиз Шахбазов: Южный газовый коридор – стратегическое достояние для Европы

First News Media12:56 - Сегодня
Парвиз Шахбазов: Южный газовый коридор – стратегическое достояние для Европы

Учитывая нынешние реалии мирового энергетического рынка, мы должны оптимизировать наши приоритеты, политику и инвестиции.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По словам министра, несмотря на геополитическую напряженность и волатильность на рынках, природный газ остается краеугольным камнем энергетической безопасности, стратегическим достоянием и еще долго будет центральным компонентом энергетики.

«Это, в свою очередь, требует вложения инвестиций в газовые месторождения и инфраструктуру. Мы должны быстро принимать решения с учетом реальности. В противном случае обеспечение необходимых объемов поставок в целом потерпит неудачу. Есть и другая реальность, что альтернативы диверсификации обеспечения устойчивой энергетической безопасности нет. Поэтому получение объемов энергии из различных источников и по различным маршрутам не только является фундаментальной гарантией энергетической безопасности и независимости, но и важно для Европы. Этот вопрос должен оставаться постоянным приоритетом и рассматриваться в самые важные моменты. Что касается значения азербайджанского газа, то Южный газовый коридор является стратегическим достоянием для Европы и неотъемлемой частью наших планов. За последние годы Азербайджан не только сохранил свои позиции надежного партнера, но и значительно расширил свою географию», - добавил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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