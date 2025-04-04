Министр: Между Азербайджаном и европейскими потребителями могут быть подписаны долгосрочные газовые контракты

Объем экспортируемого из Азербайджана в Европу газа удвоился и достиг 14 миллиардов кубометров.

Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов во время выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По его словам, добывающие проекты Азербайджана должны стремительно развиваться, необходимо расширить пропускную способность трубопровода и построить централизованную компрессорную станцию.

«Между Азербайджаном и европейскими потребителями могут быть подписаны долгосрочные газовые контракты. Это будет самой важной гарантией для Европейского Союза. Расширение коридора однозначно повысит энергетическую мощь Европы, за счет такого скоординированного и прочного сотрудничества мы – Азербайджан, Европейский Союз, энергетические компании, региональные участники и поставщики финансовых ресурсов – выведем Южный газовый коридор уже на новый уровень. Мы должны работать над этим», - добавил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ