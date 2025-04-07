Счетная палата проводит проверки в Агентстве аграрных услуг

Счетная палата Азербайджана проводит аудит в Агентстве аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства.

«В настоящее время процесс аудита продолжается. Вопрос предоставления информации о результатах контрольных мероприятий регулируется в соответствии с законом», - отмечается в ответе на запрос Report.

Напомним, что 3 апреля Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Агентстве аграрных услуг. Во время операции были задержаны несколько должностных лиц.

Источник: Report