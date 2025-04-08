Пропавшая в Товузе 13-летняя девочка помещена в приют

13-летняя девочка, которая несколько дней назад пропала в Товузском районе, а затем была найдена и передана семье, помещена в приют.

Об этом Oxu.Az сообщила руководитель Общественного объединения "Дети Азербайджана" Кямаля Агазаде.

"Ребенок уже три дня находится в нашем центре. Ей оказывается необходимая психологическая поддержка. Ее адаптация проходит совершенно нормально. Работа по переводу в школу также в порядке. С 14 апреля она будет посещать занятия в ближайшей школе", - сказала К.Агазаде.

Напомним, что жительница села Бозалганлы Товузского района Айсун Сулейманова (2012 г.р.) 2 апреля около 18:00 вышла из сельской средней школы, где училась, и не вернулась домой. В связи с этим она была объявлена в розыск, и на следующий день подросток была найдена в Гяндже и передана семье.