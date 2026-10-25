Рейтинг Макрона обрушился до рекордного минимума после погромов 17 октября

Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Себастьена Лекорню существенно просел после массовых беспорядков, произошедших на фоне демонстраций против роста цен 17 октября.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Le Journal du Dimanche со ссылкой на опрос компании CSA.

В публикации отмечается, что за прошедший месяц среди тысячи опрошенных совершеннолетних французов количество положительно настроенных по отношению к Макрону снизилось на 7 процентных пунктов и составляет 17%. 83% респондентов высказали недовольство политикой президента Франции, что является рекордным показателем с начала 2026 года.

По данным издания, также Макрона критикуют его однопартийцы. Ему вменяют «неспособность предвидеть беспорядки» и «неэффективное управление силами безопасности», но особой критики удостоилось его телеобращение к нации, сделанное после погромов 17 октября.

Рейтинг одобрения Лекорню за месяц снизился на 5 процентных пунктов до 22%.