В Греции владельца сети пекарен задержали по делу о налоговом мошенничестве на 100 млн евро

Полиция Греции задержала владельца сети пекарен Choriatiko Ангелоса Яннакопулоса и еще около 50 человек по подозрению в причастности к налоговому мошенничеству на сумму 100 млн евро.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету Kathimerini, задержания провели сотрудники подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Расследование, начатое в январе 2026 года, охватывает около 200 пекарен, через которые, предположительно, проводились фиктивные сделки с целью уклонения от уплаты налогов.

Яннакопулос был задержан после возвращения в Грецию из Дубая.

По данным издания, бизнесмен ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его арестовали по обвинению в организации незаконной переправки женщин преимущественно из Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы с целью принуждения к занятию проституцией.

В 2015 году суд первой инстанции приговорил Яннакопулоса к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Вместе с ним были осуждены еще 15 человек.

Впоследствии бизнесмен обжаловал приговор и был освобожден под залог в размере нескольких сотен тысяч евро.

Апелляционный суд смягчил назначенные наказания и снял часть обвинений, что позволило осужденным по этому делу остаться на свободе.