Переговоры Путина и Трампа «на рабочем столе»: где и когда может состояться встреча?

Новая двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в китайском Шэньчжене.

Как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Возможность проведения этой встречи сейчас находится «на рабочем столе». Представитель Кремля выразил надежду как на двустороннюю встречу Путина и Трампа, так и на трехстороннюю встречу Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом Песков уточнил, что окончательных договоренностей пока нет.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Китай занимается подготовкой возможной встречи лидеров России, КНР и США.

Саммит АТЭС намечен в Шэньчжене на 18-19 ноября.