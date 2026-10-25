Ралли «Дакар» покидает Саудовскую Аравию: где пройдёт легендарный марафон?

Организаторы знаменитого ралли-марафона «Дакар» приняли решение перенести соревнования 2027 года из Саудовской Аравии.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба состязания, причиной стали риски, связанные с общим обострением ситуации на Ближнем Востоке. Новая локация проведения гонки будет объявлена позже, при этом планируется, что уже в 2028 году турнир вновь вернётся в Саудовскую Аравию.

Изначально проведение очередного «Дакара» на саудовских трассах намечалось на период с 1 по 15 января 2027 года. Страна бессменно принимала гонку начиная с 2020 года. «Начиная с 2020 года Саудовская Аравия семь раз подряд принимала у себя «Дакар», приглашая участников со всего мира на маршруты, демонстрирующие удивительное географическое разнообразие королевства. Эти соревнования сделали Саудовскую Аравию неотъемлемой частью дакарского сообщества и установили прочное, долгосрочное стратегическое партнерство. Все заинтересованные организации подтверждают свою приверженность продолжению сотрудничества, развитию автоспорта в королевстве и предоставлению выдающихся впечатлений участникам, командам и болельщикам», — отмечено в официальном заявлении пресс-службы.

Напряжённость в регионе напрямую связана с конфликтом в соседнем Йемене, где с августа 2014 года не прекращается противостояние между хуситами и правительственными войсками при поддержке Саудовской Аравии. Ситуация существенно обострилась в начале августа, когда движение «Ансар Аллах» пошло в наступление на юго-западе страны, а 10–11 сентября захватило портовый город Моха и территории у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ на это 4 октября правительственные силы Йемена начали масштабную военную операцию, чтобы вернуть утраченные регионы.