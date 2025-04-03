Пропавшую в Товузе проблемную школьницу последний раз видели в Гяндже - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пропавшую в селе Бозалганлы Товузского района 13-летнюю девочку последний раз видели в Гяндже.

Как сообщает Unikal, А.Сулейманова вышла из автобуса перед одной из местных больниц.

Отмечается, что ее заметила сотрудница медучреждения.

Начальник гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов заявил, что сотрудники Товузского районного отдела полиции продолжают поиски девочки.

21:10

В селе Бозалганлы Товузского района продолжаются поиски пропавшей без вести, 13-летней девочки.

Дедушка школьницы, Зиряддин Сулейманов, рассказал Baku TV подробности случившегося.

"Моей дочери позвонила учительница и сказала, что в последнее время внучка не слушается ее. Рассказала, что видела, как моя она держала в руках записки и шприц. Мы отправились в школу, чтобы поговорить с учительницей, а нучка вышла из школы сказав, что идет домой. После мы узнали, что она отдала свою сумку однокласснице и сбежала", - поделился мужчина.

Отметим, что родители девочки находятся в разводе и она вместе с сестрой живет с отцом, бабушкой и дедушкой.

16:27

Отец 13-летней девочки из села Бозалганлы Товузского района прокомментировал ситуацию.

Как передает 1news.az, Bizim.Media связались с отцом девочки, Эльчиным Сулеймановым.

Мужчина заявил, что у него нет никаких предположений о том, куда могла пойти его дочь.

"Куда она могла пойти, я не знаю. У нас нет информации, никаких предположений. Она немного нервная девочка, мы даже обращались к психологу. Моя дочь живет с бабушкой и дедушкой. В последний раз она просила разрешение поехать в Габалу. Ранее мы дважды разрешали ей погулять, но в этот раз не разрешили. Мы сказали, что дорога дальняя, а она девочка. Единственное, что мы предполагаем — она разозлилась на наш отказ и ушла. Когда она вышла из школы, мои родители ждали её у школы, но она не села в машину и сказала, что придет сама", — рассказал отец.

Он добавил, что в настоящее время полиция и жители села активно ищут девочку.

"Никто не знает, куда она пошла и в каком направлении. Ни её подруги, ни друзья не знают, куда она направилась. Родственники, знакомые и полиция — все её ищут. Сейчас проверяем камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда она пошла. Камера зафиксировала, что в 21:00 её видели на дороге в Алимарданлы. Мы надеемся, что сможем найти её след", — сказал мужчина.

14:45

В Товузском районе без вести пропала 13-летняя школьница.

Сообщается, что жительница села Бозалганлы А.Сулейманова (2012 года рождения) вчера около 18:00 вышла из местной школы, где она учится, и не вернулась домой.

В полной средней общеобразовательной школе села Бозалганлы сообщили, что А.Сулейманова - травмированная девочка, несколько проблемная ученица, и школьный психолог неоднократно работал с ней.

«Пропавшая девочка — ученица 7 «А» класса. Она ушла вчера после последнего урока. Посещаемость у нее всегда была хорошая, но с учебой дела обстояли слабо. Она в некотором роде непослушная. С поведением у нее проблемы - дерзила учителям, была немного шумной. Ею занимался школьный психолог. Одним словом, она была травмированным ребенком», - отметили в учебном заведении.

По словам представителя школы, поведение девочки стало еще более проблемным после развода ее родителей: «Она осталась с бабушкой, дедушкой и дядей по отцовской линии. Несмотря на свою травмированность, девочка очень самолюбива. Даст Бог, ее найдут живой и здоровой».

Отметим, что старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов сообщил, что в настоящее время сотрудники Товузского районного отдела полиции продолжают поисковые мероприятия по установлению местонахождения девочки.

Источник: Bizim.Media

11:40

В Товузском районе без вести пропала девочка-подросток.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, жительница села Бозалганлы А.Сулейманова (2012 года рождения) вчера около 18.00 вышла из Бозалганлинской средней школы, где она учится, и исчезла.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы МВД Эшгин Гасымов в ответ на запрос АПА сообщил, что в настоящее время сотрудники Товузского РУП продолжают поиски девочки.