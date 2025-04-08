«Эрдоган очень сильный и умный человек»: Трамп заявил Нетаньяху, что президенту Турции удалось достичь того, чего никому не удавалось за 2000 лет
«Президент Эрдоган сумел сделать то, чего не смогли другие, ему удалось достичь того, чего никому не удавалось за 2000 лет», - об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, говоря о процессах в Сирии.
Как сообщает Sabah, Трамп отметил важность роли Турции и лично президента Эрдогана в этих процессах.
«Я поздравляю Турцию. Я сказал Эрдогану: Ты сделал то, чего другим не удавалось за 2000 лет. Ты взял контроль над Сирией». Он ответил: «Нет, это был не я», а я возразил, что, «нет, это был именно ты». И тогда он ответил: «Да, возможно, это я».
«Турция сделала то, чего никто не смог сделать в Сирии. Эрдоган — очень сильный и умный человек. Он сделал то, чего не смог сделать никто. Это нужно признать. У меня отличные отношения с Эрдоганом, он мне нравится, и я тоже нравлюсь ему», - сказал он.
Со своей стороны, Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле не хотят, чтобы ситуация в Сирии стала причиной конфликта с Турцией: «У нас добрососедские отношения с Турцией. Мы хотим оставаться в стороне от конфликта в Сирии, и мы обсуждали с Турцией, как его избежать. Турция поддерживает хорошие отношения с США. Думаю, что никто, кроме президента США, не может найти лучший компромисс».
Отвечая на это, Трамп сказал: ««У меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером, и я думаю, что мы можем решить эту проблему. Сейчас я не думаю, что это будет проблемой».
«Думаю, мы можем решить все ваши проблемы с Турцией (по Сирии). Мы все, и вы тоже должны быть разумны в этом вопросе», - добавил Трамп.
Источник: Sabah