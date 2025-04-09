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Азербайджанская делегация посетила Пакистан - ФОТО

First News Media13:45 - Сегодня
Азербайджанская делегация посетила Пакистан - ФОТО

В ходе визита министра экономики Микаила Джаббарова в Пакистан рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки взаимодействия деловых кругов, а также возможностей увеличения инвестиций.

В рамках визита азербайджанской делегации, возглавляемой министром экономики Микаилом Джаббаровым в Исламскую Республику Пакистан состоялся ряд встреч и обсуждений.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан господин Шахбаз Шариф принял делегацию во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

В ходе приема были подчеркнуты определенные лидерами двух стран направления азербайджано-пакистанского сотрудничества, укрепление экономических связей. Было выражено удовлетворение тем, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном находятся на уровне стратегического партнерства.

Отмечено, что отношения между двумя дружественными и братскими странами укрепляются в атмосфере взаимного доверия, а связи в различных областях развиваются по восходящей. Подчеркнуто, что у обе стороны имеют большой потенциал для более эффективного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, ненефтегазовой и других сферах.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

В ходе обсуждений подчеркнута важность расширения торговли, инвестиций и долгосрочного экономического сотрудничества между двумя братскими народами.

Были рассмотрены существующие возможности диверсификации азербайджано-пакистанских торгово-экономических отношений, а также возможности реализации экономического потенциала между сторонами. Была выражена заинтересованность в реализации приоритетных проектов, которые могли бы стать катализатором более широких инициатив, особенно в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, информационные технологии, содействии взаимным инвестициям, а также в вопросах повестки дня совместной деятельности в экономической сфере.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с национальным координатором Совета по содействию специальным инвестициям Пакистана генерал-лейтенантом Сарфаразом Ахмедом.

Стороны обменялись мнениями по вопросам диверсификации делового партнерства, поддержки сотрудничества между деловыми кругами, реализации новых инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, горнодобывающей промышленности и других областях, а также возможностей увеличения инвестиций.

На встрече также были обсуждены долгосрочные стратегические инициативы Азербайджана, представлена информация о региональных и глобальных проектах, а также реализованных инвестиционных проектах. В этой связи были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества с пакистанскими деловыми кругами, также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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