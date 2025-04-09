АБР к 2026 году ожидает снижение дефицита госбюджета Азербайджана

Дефицит государственного бюджета Азербайджана сократится до 2% ВВП в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Азиатского банка развития (АБР).

Ожидается, что в 2025 году дефицит бюджета составит 2,4% ВВП страны.

«Доходы бюджета прогнозируются на уровне 30% ВВП. В их структуре налоговые поступления составят 12%, неналоговые доходы - 7%, а трансферты от Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР, SOFAZ) - 11%», - отмечается в отчете.

Бюджетные расходы, согласно прогнозу, достигнут 32% ВВП.

«Из них 19% будут направлены на текущие расходы, а 11% - на капитальные вложения. Расходы на социальную защиту и поддержку, как ожидается, увеличатся на 8% и составят около 12% от общего объема бюджетных расходов. Объем государственных инвестиций, по прогнозу, снизится до 2% ВВП», - говорится в отчете АБР.

По итогам 2024 года дефицит госбюджета составил 0,0004% ВВП, а в январе-феврале текущего года профицит госбюджета достиг 7,2% ВВП.