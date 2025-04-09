АБР улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана на 2025 год

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 3,4% в 2025 году и 3,3% в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По сравнению с предыдущими оценками, прогноз по темпам роста ВВП на текущий год улучшен на 0,8 процентных пункта.

Таким образом, среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2025–2026 годах АБР оценивает на уровне 3,35%.

При этом в целом по странам Кавказа и Центральной Азии банк ожидает замедление экономической активности из-за слабого внешнего спроса: если в 2024 году рост в регионе составил 5,7%, то в 2025 году он, по прогнозам, снизится до 5,4%, а в 2026 году - до 5%.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана, рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 3,5%, а Центральный банк страны оценивает его в 3,3%.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся. S&P Global ожидает рост на уровне 2% в год, Fitch Ratings — 3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году, Moody’s — 2,5% ежегодно.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост в 3% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, а Всемирный банк — 2,7% и 2,4% соответственно.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, однако в январе-феврале 2025 года темпы роста замедлились до 0,2%.