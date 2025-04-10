Apple перевезла 600 тонн iPhone из Индии в США, чтобы обойти пошлины Трампа

Американский техногигант Apple тайно организовал чартерные грузовые рейсы из Индии, чтобы перевезти около 600 тонн iPhone - до 1,5 миллиона устройств - в США.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Reuters – подчеркивается, что этот шаг стал частью стратегии компании по защите от введённых Дональдом Трампом тарифов на продукцию из Китая.

В условиях, когда новые пошлины на импорт из Китая достигли рекордных 125%, Apple ускорила производство в Индии и значительно увеличила авиаперевозки. Только с марта из Ченнаи (Индия) вылетело шесть грузовых самолётов по 100 тонн каждый, один из них — уже после вступления новых пошлин в силу.

Чтобы ускорить процесс, Apple добилась от индийских властей создания «зелёного коридора» в аэропорту Ченнаи, сократив время прохождения таможни с 30 до 6 часов, что повторяет схему, которую компания применяет в Китае.

По данным аналитиков, цена флагманского iPhone 16 Pro Max в США могла вырасти с 1599 долларов (более 2700 манатов) до 2300 долларов (более 3900 манатов), если бы устройства продолжили поступать из Китая – в то же время пошлина на импорт из Индии составляет всего 26% и временно приостановлена.

Отмечается, что сегодня около 20% iPhone, поставляемых в США, производятся в Индии, и Apple планирует расширять долю.