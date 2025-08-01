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СМИ: Трамп планирует привлечь Азербайджан и страны Центральной Азии к «Авраамовскому соглашению»

First News Media23:22 - 01 / 08 / 2025
СМИ: Трамп планирует привлечь Азербайджан и страны Центральной Азии к «Авраамовскому соглашению»

Администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает возможность вовлечения Азербайджана и ряда стран Центральной Азии в "Соглашения Авраама", надеясь на углубление их отношений с Израилем.

Как сообщает агентство Report, об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на пять источников.

Отметим, что в рамках "Соглашений Авраама", подписанных в первом президентском сроке Трампа (в 2020 и 2021 годах), четыре мусульманские страны, при посредничестве США, согласились нормализовать дипломатические отношения с Израилем.

"Азербайджан и все страны Центральной Азии, напротив, уже давно имеют связи с Израилем, что означает, что расширение соглашений для включения этих стран будет в основном носить символический характер, хотя оно усилит связи в таких областях, как торговля и военное сотрудничество.

Другим важным моментом является конфликт между Арменией и Азербайджаном. Администрация Трампа рассматривает мирное соглашение между двумя странами Кавказа как предварительное условие для вступления в "Соглашения Авраама". Хотя официальные лица администрации Трампа раскрыли несколько потенциальных участников сделки, переговоры с Азербайджаном являются одними из наиболее структурированных и серьезных. По словам двух источников, соглашение может быть достигнуто за месяцы, а возможно, даже недели».

В статье также говорится, что специальный представитель Трампа по мирным миссиям Стив Уиткофф в марте посетил Баку для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Основной помощник Уиткоффа, Арие Литстоун, встретился с Ильхамом Алиевым весной, в том числе обсудив "Соглашения Авраама". В ходе переговоров азербайджанские официальные лица установили контакт с представителями Центральной Азии, включая соседний Казахстан, и определили их заинтересованность в более широком расширении "Соглашений Авраама".

В свою очередь, Государственный департамент США прокомментировал информацию: "США не обсуждают конкретные страны, однако расширение соглашений является основной целью Трампа. Мы стремимся привлечь к соглашению больше стран".

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