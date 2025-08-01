В Ханкенди проведены фитосанитарные мероприятия против вредных организмов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики продолжается реализация комплексных мероприятий по восстановлению и развитию сельского хозяйства.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в этом направлении специалисты Центра защиты растений и фумигации Агентства аграрных услуг провели мониторинги на территории города Ханкенди с целью охраны здоровья растений.

В ходе мониторингов были выявлены случаи распространения вредных организмов на липах, высаженных в парках, зеленых зонах и вдоль дорог. В связи с выявленными фитосанитарными рисками были приняты соответствующие меры химзащиты.

Проведенные мероприятия имеют важное значение для предотвращения распространения вредителей, сохранения здоровья деревьев и обеспечения экологической устойчивости зеленых насаждений.

Отмечено, что сотрудники Центра защиты растений и фумигации Агентства аграрных услуг на других освобожденных территориях также регулярно проводят мониторинги и мероприятия по борьбе с вредоносными организмами на посевных площадях и в лесополосах.