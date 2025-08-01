В Агдаме открылся новый Центр социальных услуг - ФОТО

Начал работу новый Центр социальных услуг Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, расположенный в поселке Гузанлы Агдамского района и рассчитанный на обслуживание до 50 детей в месяц центр оснащен специальным оборудованием и необходимыми принадлежностями.

Здесь специалисты оказывают психологическую, педагогическую, логопедическую помощь и проводят активную терапию для детей с ограниченными возможностями здоровья и из других уязвимых групп населения.

В центре планируется привлекать детей к услугам социальной реабилитации индивидуально и в группах, а их родителей – к обучению для повышения навыков общения с детьми.

В настоящее время по всей стране действуют 5 центров социальных услуг Агентства социальных услуг (Абшеронский, Сабунчинский, Наримановский, Ясамальский, Агдамский) и один кабинет социальной службы (в городе Сумгайыт).

За прошедший период в этих центрах услуги социально-психологической реабилитации получили 1059 человек. В настоящее время этими услугами пользуются 239 человек.