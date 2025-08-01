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Минтруда России предложило новые жесткие ограничения для мигрантов

First News Media18:56 - Сегодня
Минтруда России предложило новые жесткие ограничения для мигрантов

Министерство труда России предложило запретить найм иностранных работников из визовых стран на ряд профессий сферы услуг, если они не владеют русским языком.

Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минтруд вынес на общественное обсуждение норму о запрете найма иностранных работников без знания русского языка в сфере услуг», — передает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, новые требования коснутся профессий, предполагающих прямое общение с гражданами России — среди них «водитель автомобиля», «продавец продовольственных товаров», «продавец непродовольственных товаров» и медицинские работники.

Данный проект ориентирован на улучшение качества оказываемых услуг, а также на укрепление безопасности населения. «Владение русским языком для таких специалистов — необходимое условие для эффективной работы», — говорится в сообщении министерства.

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