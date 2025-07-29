Малыш в Индии загрыз кобру насмерть - ФОТО

В округе Западный Чампаран штата Бихар произошёл необычный инцидент: двухлетний ребёнок, подвергшийся нападению змеи, загрыз ее насмерть зубами.

Инцидент произошёл в деревне недалеко от города Беттия. По словам очевидцев, включая бабушку пострадавшего мальчика, кобра неожиданно появилась во дворе и напала на ребенка по имени Говинд Кумар, обвившись вокруг его руки. Пока взрослые бросились на помощь, малыш уже среагировал инстинктивно - и, как ни странно, результативно.

«Когда мы заметили змею на его руке, все бросились на помощь, но в этот момент Говинд уже укусил её. Змея скончалась на месте», — рассказала бабушка ребёнка в беседе с местными журналистами.

Сразу после происшествия мальчик потерял сознание, и его срочно доставили в ближайший центр первичной медико-санитарной помощи. Оттуда он был переведён в городскую больницу Государственного медицинского колледжа (GMCH) в Беттии для дальнейшего наблюдения.

По словам врача, воздействие яда оказалось ограниченным, и состояние ребёнка на данный момент оценивается как удовлетворительное. Представители местных властей призвали родителей и опекунов к усиленной бдительности в сезон повышенной активности змей, особенно в сельской местности. Стоит отметить, что Индия одна из стран с наибольшим биоразнообразием змей: здесь обитает около 300 видов, из которых примерно 60 считаются высоко ядовитыми. К числу наиболее опасных относятся гадюка Рассела, индийский крайт, чешуйчатая эфагофага и индийская кобра. Эти четыре вида составляют так называемую «большую четвёрку» змей, ответственных за подавляющее большинство смертельных случаев от укусов в стране.

Источник: Independent, TheTimesOfIndia

Джамиля Суджадинова