 На Камчатке за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На Камчатке за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

First News Media23:40 - 01 / 08 / 2025
На Камчатке за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

Три землетрясения магнитудой 5,0, 5,8, 5,2 и 5,2 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 16:33 по 17:39 по всемирному координационному времени (с 20:33 по 21:39 по бакинскому времени).

Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Первое землетрясение произошло в 187 км от Петропавловска-Камчатского, второе - в 238 км, третье - в 218 км. Эпицентр первого сейсмологического события залегал на глубине 18,9 км, второго - на глубине 44,8 км, третьего - 33,8 км.

Поделиться:
197

Актуально

Армения

В суде дали показания лица, пострадавшие в результате атак армянских ВС - ФОТО

Политика

СМИ: Трамп планирует привлечь Азербайджан и страны Центральной Азии к ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился с новым послом Израиля в Азербайджане

Мнение

Шут на подтанцовке у Кремля: о какой расправе над Гусманом мечтает Миронов

В мире

Гутерриш назвал систему мандатов ООН неэффективной

На Камчатке за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

Трамп заявил, что приказал отправить две атомные подлодки «в соответствующие регионы»

МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Зеленский по просьбе жены сменил одежду в военном стиле на костюм

Путин еще в 1994 году претендовал на Крым и Казахстан - Der Spiegel

Малыш в Индии загрыз кобру насмерть - ФОТО

Фидан: РФ и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского

Последние новости

Гутерриш назвал систему мандатов ООН неэффективной

Сегодня, 00:00

На Камчатке за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

01 / 08 / 2025, 23:40

СМИ: Трамп планирует привлечь Азербайджан и страны Центральной Азии к «Авраамовскому соглашению»

01 / 08 / 2025, 23:22

В Ханкенди стартует VI Летний лагерь диаспорской молодежи

01 / 08 / 2025, 23:00

В Ширване отец и сын утонули в коллекторе

01 / 08 / 2025, 22:40

Трамп заявил, что приказал отправить две атомные подлодки «в соответствующие регионы»

01 / 08 / 2025, 22:20

Директор Yeni Klinika пожертвовал все свои органы - ФОТО

01 / 08 / 2025, 22:00

МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси

01 / 08 / 2025, 21:40

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

01 / 08 / 2025, 21:21

Трамп: Россия с начала года потеряла более 112 тысяч военных в Украине

01 / 08 / 2025, 21:00

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

01 / 08 / 2025, 20:40

Итальянский атлет умер прямо после пересечения финишной черты

01 / 08 / 2025, 20:20

В суде дали показания лица, пострадавшие в результате атак армянских ВС - ФОТО

01 / 08 / 2025, 20:00

Международный Комитет Красного Креста прекращает свою деятельность в Азербайджане

01 / 08 / 2025, 19:45

Джейхун Байрамов встретился с новым послом Израиля в Азербайджане

01 / 08 / 2025, 19:30

В Агдаме открылся новый Центр социальных услуг - ФОТО

01 / 08 / 2025, 19:14

Минтруда России предложило новые жесткие ограничения для мигрантов

01 / 08 / 2025, 18:56

Шут на подтанцовке у Кремля: о какой расправе над Гусманом мечтает Миронов

01 / 08 / 2025, 18:41

В Ханкенди проведены фитосанитарные мероприятия против вредных организмов

01 / 08 / 2025, 18:26

В Баку горит объект

01 / 08 / 2025, 18:10
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45