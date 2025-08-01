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В Ханкенди стартует VI Летний лагерь диаспорской молодежи

First News Media23:00 - 01 / 08 / 2025
В Ханкенди стартует VI Летний лагерь диаспорской молодежи

Осталось два дня до начала VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева и приуроченного к Году Конституции и Суверенитета.

Как сообщили в госкомитете, лагерь пройдет в Ханкенди с 3 по 9 августа.

В мероприятии примут участие 128 азербайджанцев из 61 страны мира, а также молодежь дружественных Азербайджану стран. В церемонии открытия примут участие официальные лица, видные представители интеллигенции, известные деятели науки, культуры и искусства.

Программа лагеря весьма насыщена. Участники получат подробную информацию о диаспорской политике, реализуемой под руководством главы государства, встретятся с официальными лицами и дипломатами, экспертами в различных областях, членами семей шехидов и нашими героическими гази, ближе познакомятся с Карабахом, примут участие в уроках родного языка, развлекательных программах и интеллектуальных играх.

Отметим, что проект «Летний лагерь диаспорской молодежи» завоевал большой авторитет как внутри страны, так и среди диаспоры. Ярким примером этого является растущий из года в год интерес к летним лагерям. Предыдущие лагеря были организованы в городах Шеки, Шамахы, Шуша, Нахчыван и Лачин. Ежегодно в организационный комитет лагерей поступает более 3000 обращений из более чем 60 стран мира, и свыше 700 заявителей уже приняли участие в летних лагерях.

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