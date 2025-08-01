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МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси

First News Media21:40 - Сегодня
МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в связи с подтверждённым фактом нарушения воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом, сообщает LRT.

Представителю белорусской стороны была вручена нота протеста. Литовский МИД потребовал официальных объяснений по поводу инцидента, который произошёл 28 июля, когда беспилотник залетел на территорию Литвы со стороны Беларуси.

Перед этим литовские Воздушные силы сообщили, что беспилотник нашли в Йонавском районе на территории полигона. На место происшествия выехали военные следователи и саперы.

Конкретный тип аппарата еще не подтвердили.

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