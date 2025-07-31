Трамп посоветовал Медведеву следить за своими словами

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместителю председателя российского Совета безопасности Дмитрию Медведеву стоит «следить за словами» и он заходит слишком далеко.

Публикацию соответствующего содержания Трамп разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высоки, почти самые высокие в мире», – написал Трамп.

Затем американский лидер переключился на Россию и конкретно на Дмитрия Медведева.

«То же самое с Россией, у которой с США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это так, как есть, и скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию», – добавил Трамп.

Это стало ответом американского лидера на высказывания Медведева о том, что Трамп «играет в игру ультиматумов с Россией». Зампред российского Совбеза попытался пригрозить американской стороне, добавив, что «каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне», причем не между Россией и Украиной, а с «его собственной страной».