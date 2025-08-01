Трамп: Россия с начала года потеряла более 112 тысяч военных в Украине

Президент США Дональд Трамп в пятницу озвучил собственные оценки потерь сторон в продолжающемся вооружённом конфликте между Россией и Украиной.

Не указывая источники данных, Трамп на своей странице Truth Social объявил, что только за месяц «в бессмысленной войне с Украиной погибли почти 20 тысяч российских солдат».

«С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это очень много ненужных СМЕРТЕЙ!» – подчеркнул он, не уточнив, идет ли речь о потерях только погибшими, или с учетом раненых.

Украина, по его данным, потеряла примерно 8000 солдат, не включая пропавших без вести.

Также он отметил наличие жертв среди гражданского населения Украины в результате российских ракетных ударов по Киеву и другим городам.

В своём заявлении он назвал войну «бессмысленной» и подчеркнул, что она «не должна была произойти», возложив ответственность на действующего президента США Джо Байдена: «Это война Байдена, а не Трампа. Я здесь только для того, чтобы попытаться её остановить!»

Это первое публичное заявление Трампа с конкретными цифрами потерь, ранее он лишь упоминал, что обе стороны теряют до 5000 военных ежедневно.