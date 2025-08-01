Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

1 августа на заседании Экономического совета Азербайджанской Республики под председательством главы Экономического совета, премьер-министра Али Асадова обсуждались вопросы бюджетно-налоговой политики, имеющей большое значение для подготовки «Прогнозов государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год и последующие три года», поправки в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, а также текущие экономические вопросы.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что члены Экономического совета заслушали предложения министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева по вопросам повестки дня и провели обсуждения.

В конце заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были даны соответствующие поручения соответствующим государственным органам.