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Итальянский атлет умер прямо после пересечения финишной черты

First News Media20:20 - Сегодня
Итальянский атлет умер прямо после пересечения финишной черты

Итальянский спортсмен Маттиа Селла умер на глазах у семьи после пересечения финишной черты забега CorrinConca di Thiene, передает Corrieredelveneto.

Спортсмену было 35 лет. Он умер в конце 11-го этапа, который состоял из забега на восемь километров. После финиша он прислонился к ограждению, а затем упал на землю. Сначала врачи решили, что у него падение уровня сахара в крови или обычная слабость, но затем он перестал реагировать на раздражители и дышать.

Реанимационные мероприятия начались немедленно и продолжались непрерывно в течение нескольких минут, пока не прибыла машина скорой помощи. Врачи на протяжении 40-ка минут пытались спасти жизнь Селлы, но их усилия не привели к результату.

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