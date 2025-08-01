 Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

First News Media21:21 - Сегодня
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал чемпионата мира среди юниоров до 17 лет.

Как передает Report, азербайджанский спортсмен Хюсейн Исмаилов (65 кг) пробился в финал проходящего в столице Греции Афинах чемпионата мира по вольной борьбе среди юниоров до 17 лет.

Воспитанник гянджинской школы борьбы в 1/16 финала одержал победу над канадцем Лиамом Гортоном со счетом 4:2. Затем он уверенно выиграл у грека Константиноса Михайлидиса – 11:0, в напряженной борьбе переиграл киргизского спортсмена Адисбека Алтынбекова – 2:1 и в полуфинале оказался сильнее представителя Казахстана Ерали Аскербека – 3:1. В финале Исмаилов встретится с американцем Арсени Кикинёвым.

Другой азербайджанский борец Реван Гасензаде (48 кг) досрочно победил белоруса Макара Марковича – 12:0, а затем выиграл напряжённую встречу у узбекистанца Джахонгира Тулкунова – 4:2. В полуфинале он уступил американцу Ария Миллсу – 2:7. Завтра Гасензаде поборется за бронзу с победителем поединка Георгий Нариманидзе (Грузия) – Ислам Рабаданов (Россия).

Руслан Али-заде (55 кг) уверенно стартовал, победив как молдаванина Дэна Булгару, так и канадца Аахарена Пиранована с одинаковым счётом 10:0. В четвертьфинале он встретился с россиянином Чингизом Сарыгларом, вёл 6:1, однако уступил минимально – 8:9.

Нихад Сулейманлы (80 кг) начал выступление с победы над армянином Ваче Асланяном – 7:1. В поединке за выход в 1/4 финала он уступил россиянину Иссе Зангиеву – 5:7, проиграв за 3 секунды до конца схватки.

Хаким Тагиев (110 кг) в первом поединке досрочно победил белоруса Никиту Ткачика – 10:0, а затем одолел американца Александра Тейлора – 7:6. В 1/4 финала он уступил российскому чемпиону Европы Магомедрасулу Омарову – 0:5. Поскольку соперник вышел в финал, Тагиев завтра поборется в утешительном раунде с победителем пары Лаерт Мовсесян (Армения) – Юй Чуань (Китайский Тайбэй).

Поделиться:
162

Актуально

Армения

В суде дали показания лица, пострадавшие в результате атак армянских ВС - ФОТО

Политика

Джейхун Байрамов встретился с новым послом Израиля в Азербайджане

Мнение

Шут на подтанцовке у Кремля: о какой расправе над Гусманом мечтает Миронов

Политика

«Степанакерт», «Арцах», «Нагорный Карабах»?! ТАСС исправил заголовок, но оставил ...

Спорт

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Рейтинг УЕФА: Азербайджан закрепился на 28-й строчке, обошел Россию

Лига конференций: «Сабах» разгромил «Петрокуб» в Баку

Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сборная Азербайджана обыграла Латвию и выиграла второй этап Мировой серии

Лига чемпионов: «Карабах» одержал победу над «Шелбурном» и вышел в следующий этап - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Азербайджанские гимнасты успешно выступили в Португалии - ФОТО

Стало известно, как Роналду удалось уговорить Жоау Феликса перейти в «Аль-Наср»

Последние новости

В Ширване отец и сын утонули в коллекторе

Сегодня, 22:40

Трамп заявил, что приказал отправить две атомные подлодки «в соответствующие регионы»

Сегодня, 22:20

Директор Yeni Klinika пожертвовал все свои органы - ФОТО

Сегодня, 22:00

МИД Литвы вручил ноту протеста Беларуси

Сегодня, 21:40

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Сегодня, 21:21

Трамп: Россия с начала года потеряла более 112 тысяч военных в Украине

Сегодня, 21:00

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 20:40

Итальянский атлет умер прямо после пересечения финишной черты

Сегодня, 20:20

В суде дали показания лица, пострадавшие в результате атак армянских ВС - ФОТО

Сегодня, 20:00

Международный Комитет Красного Креста прекращает свою деятельность в Азербайджане

Сегодня, 19:45

Джейхун Байрамов встретился с новым послом Израиля в Азербайджане

Сегодня, 19:30

В Агдаме открылся новый Центр социальных услуг - ФОТО

Сегодня, 19:14

Минтруда России предложило новые жесткие ограничения для мигрантов

Сегодня, 18:56

Шут на подтанцовке у Кремля: о какой расправе над Гусманом мечтает Миронов

Сегодня, 18:41

В Ханкенди проведены фитосанитарные мероприятия против вредных организмов

Сегодня, 18:26

В Баку горит объект

Сегодня, 18:10

Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи - ФОТО

Сегодня, 17:51

Процесс получения разрешения на посещение Карабаха стал проще

Сегодня, 17:10

В три районные больницы назначены новые директора - ФОТО

Сегодня, 16:55

Старейшая жительница Турции умерла в 131 год

Сегодня, 16:50
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45