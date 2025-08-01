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Шут на подтанцовке у Кремля: о какой расправе над Гусманом мечтает Миронов

First News Media18:41 - Сегодня
Шут на подтанцовке у Кремля: о какой расправе над Гусманом мечтает Миронов

Очередной всплеск политического бреда в исполнении депутата Государственной думы РФ Сергея Миронова, возглавляющего фракцию «Справедливая Россия - За правду», вызвал возмущение в Азербайджане.

Ведь на этот раз мишенью его гневной демагогии стал известный журналист, заслуженный работник культуры РФ, коренной бакинец, а отсюда и патриот не только России, но и Азербайджана Михаил Гусман, который с легкой руки подобных Миронову властных прихлебателей был уволен с должности заместителя гендиректора российского государственного информагентства ТАСС, которую занимал долгие годы.

Причина? Гусман «позволил себе» принять участие в III Шушинском Глобальном медиафоруме в Азербайджане - мероприятии, вызвавшем болезненную истерику в шовинистических кругах в Москве. Миронову, по его же собственному признанию, почудился «антироссийский дух» форума, а потому он призвал лишить Михаила Гусмана всех государственных наград России. Не больше и не меньше. Маразм Миронова прекрасно проиллюстрировал степень морального и политического разложения внутри российского парламентаризма.

Любопытно, что в своем рвении наказывать и карать, Миронов не утруждает себя ни проверкой фактов, ни здравым смыслом. Его не смущает, что сам форум прошел в рамках международного сотрудничества, с участием делегаций и журналистов почти со всего мира, включая представителей стран, входящих в ШОС, ОИС, Движение неприсоединения, ЕС. И никому из них «антироссийский дух» не померещился.

Возможно, определенные высказывания азербайджанского лидера Ильхама Алиева могли «прийтись не по вкусу» российским верхам. Но, по сути, что именно сказал Президент Азербайджана, что является новым или не озвучивалось ранее? Азербайджан - независимое государство, и его Президент открыто выражает четкую и ясную позицию своей страны, не оглядываясь на мнения других.

И вообще, по устоявшейся в мире практике и простой логике, на мероприятия с конкретно антироссийским контекстом представителей России приглашать как-то не принято. Так что мнение по данному поводу Миронова, скорее всего, основано на видениях, доступных только тем, кто давно обитает в мире фобий, подозрительности и политической шизофрении.

Впрочем, в активе Миронова были и другие антиазербайджанские инициативы. Так, вдохновившись рейдами российских силовиков на азербайджанцев в Екатеринбурге, этот госдумец потребовал инициировать масштабные проверки азербайджанских диаспор по всей территории России. Да, именно так. Не отдельных правонарушителей, не конкретные инциденты, а целые этнические общины, миллионы людей, только лишь на основании подозрений, рожденных в воспаленном воображении его и ему подобных. Более того, сам Миронов с гордостью отчитался в соцсетях, что это по его запросу был задержан сын главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шихлинский. Он добавил, что ждет «результатов по главной теме обращения» - проверке всех азербайджанских диаспор, включая крупнейшие московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити». Последние, как известно, связаны с предпринимателем Годом Нисановым - уроженцем Азербайджана и одним из крупнейших налогоплательщиков России, вложившим миллиарды рублей в российскую экономику. Но, по логике Миронова, это не заслуга, а повод для подозрений.

Такая постановка вопроса - откровенно ксенофобская, шовинистическая и политически опасная. Под прикрытием «борьбы за правду» Миронов продвигает нарративы, недопустимые в многонациональном государстве, где представители десятков народов строят общее будущее. Дискриминация по национальному признаку, инициированная депутатом, - это не только позор, но и потенциальная угроза безопасности самой России. Конечно, в нынешней России, падающей все глубже в пропасть невежества и псевдопатриотизма, граничащего с нацизмом, риторика мироновоподобных вполне востребована. Но история знает примеры, когда политики, заигрывающие с этническим радикализмом, заканчивали в трибуналах, а не в парламентах.

Деятели, подобные Сергею Миронову, в политической жизни России ничего не значат. Большинство своего времени они проводят в состоянии «stand by» в ожидании команды «фас» из Кремля. И каждый раз, когда они получают такую команду, это становится для них звездным часом, который они используют на полную - для самопиара и напоминания обществу о своем существовании.

В 2015 году именно Миронов предложил с трибуны Госдумы ввести уголовную ответственность за отрицание фактов так называемого «геноцида» армян в 1915-1922 годах в Османской империи. Предложение предусматривало наказание в виде немыслимых штрафов, исправительных работ и даже тюремного заключения.

По его мнению, «законодательное закрепление ответственности за отрицание факта геноцида позволит поставить надежный заслон порочным и циничным идеям тех, кто пытается пересматривать сегодня историю, наплевав на память поколений и на высшую ценность - человеческую жизнь».

Однако этот показной гуманизм Миронова, как видно, не относится к украинскому народу, войну против которого он так активно поддерживает с самого начала. А ведь развязав эту войну, его хозяева и историю пересмотрели, и на память поколений наплевали, и человеческую жизнь обесценили.

Еще свежо в памяти, как в разгар милитаристской кампании Миронов демонстративно принимал от боевиков ЧВК «Вагнер» символические подарки. В частности, он получил от представителей этой группировки кувалду - ту самую, которой, по их же признаниям, на камеру забивали пленных и изменников. Миронов тогда с гордостью позировал с этим подарком, словно получил орден. Этот акт символической солидарности с палачами не вызвал у него ни капли стыда. Видимо, в его системе координат кувалда - символ «справедливости». Что ж, поразительное совпадение с названием его фракции.

Не стоит забывать, что на протяжении своей политической карьеры Миронов с завидным упорством обслуживал любую власть - от ельцинской до путинской - при этом периодически представляя себя «оппозиционером». Но его так называемая оппозиционность - это жалкое подобие политического театра, в котором он исполняет роль шута на подтанцовке у Кремля. Ни одна инициатива Миронова не носила системного характера, за его словами не следовало дел. Он - идеальный представитель той самой «карманной оппозиции», которая только создает иллюзию политического плюрализма, но на деле служит декорацией к спектаклю под названием «суверенная демократия».

Сегодня Сергей Миронов - это не просто парламентарий с долгим стажем. Это портрет выцветшей и озлобленной эпохи, в которой сила подменяет право, ксенофобия - здравый смысл, а истеричный популизм - внятную политику. Он все еще на трибуне и все еще раздает ярлыки, призывает сажать и выгонять. Хотя по большому счету он - никто. И звать его давно уже никак.

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