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Международный Комитет Красного Креста прекращает свою деятельность в Азербайджане

First News Media19:45 - Сегодня
Международный Комитет Красного Креста прекращает свою деятельность в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 1 августа принял главу азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Драгану Койич в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране.

Джейхун Байрамов поблагодарил Драгану Койич за усилия по развитию сотрудничества в период ее пребывания в Азербайджане и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как деятельность МККК в нашей стране за последние 33 года, нынешнее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, минная угроза и выяснение судеб пропавших без вести граждан.

В ходе встречи Драгана Койич выразила удовлетворение сотрудничеством и поддержкой, оказываемой правительством Азербайджана деятельности организации. Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества с МККК через его штаб-квартиру в Женеве, даже после закрытия представительства в начале сентября текущего года.

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