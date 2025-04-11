Азербайджан вводит полный запрет на лампы накаливания

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в окончательном чтении запрет на использование ламп накаливания.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента парламент утвердил в третьем чтении поправки к закону «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности».

Согласно внесенным изменениям, в Азербайджане вводится запрет на импорт, производство и продажу электрических ламп накаливания, которые могут использоваться для освещения в цепях переменного тока.

Исключение составляют лампы накаливания, предназначенные для специального использования в производственных процессах и продуктах, основной целью которых не является освещение.

Запрет вступит в силу поэтапно. С 1 января 2026 года он начнет действовать в отношении ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше. А с 1 июля под запрет попадут лампы мощностью от 25 Вт (включительно) до 60 Вт.