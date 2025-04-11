В Баку пройдет Международный инвестиционный форум

Международный инвестиционный форум пройдет в Баку в июне текущего года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-молдавском бизнес-форуме.

«Пользуясь этой площадкой, я приглашаю наших зарубежных партнеров принять участие в форуме. Организатором мероприятия выступит AZPROMO совместно с итальянским The European House – Ambrosetti», - сказал исполнительный директор.

Он подчеркнул, что сотрудничество AZPROMO с молдавскими партнерами динамично развивается. «За последние несколько лет был проведен ряд продуктивных встреч с представителями молдавской Организации по развитию предпринимательства (ODA) и агентства Invest Moldova. Между AZPROMO и Invest Moldova действует Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение сотрудничества в сфере привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта азербайджанской продукции. Связи сотрудничества будут продолжаться и развиваться», - подчеркнул исполнительный директор AZPROMO.