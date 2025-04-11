На территории страны сохраняются осадки

По состоянию на 09:00 11 апреля на территории Азербайджана сохраняются осадки.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Лянкяране составило 21 мм, Огузе - 20 мм, Шеки и Загатале - 19 мм, Астаре - 17 мм, Габале - 13 мм, Шахбузе и Нефтчале - 12 мм, Лерике и Балакене - 11 мм, Гёйгёле - 10 мм, Исмайыллы - 9 мм, Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шамахы - 8 мм, Кельбаджаре, Лачыне, Физули, Шуше, Зангилане, Ходжалы, Гяндже, Дашкесане, Билясуваре, Евлахе, Халтане, Тертере, Мингячевире, Гёйчае, Джалилабаде, Гобустане, Ярдымлы, Сабирабаде, Бейлагане, Губе, Агсу, Имишли, Ширване, Шамкире, Агдаме, Нафталане, Гедабее, Кюрдамире, Гёранбое, Джейранчёле, Шабране, Товузе, Джульфе, Барде и Зардабе - 7 мм.

В горных районах идет снег, высота снежного покрова в Гусаре и Хыналыге составила 2 см, Алтыагадже, Гахе (Сарыбаш), Грызе и Шахдаге - 1 см.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Балакене, Загатале, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Алтыагадже, Гусаре, Грызе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.