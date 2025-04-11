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Великое возвращение: Еще 20 семьям в Гасанризе вручены ключи от новых домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:50 - Сегодня
Великое возвращение: Еще 20 семьям в Гасанризе вручены ключи от новых домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В село Гасанриз Агдеринского района состоялся очередной этап переселения. Выехавшие утром из Тертерского района семьи прибыли в родной край.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 20 семьям, состоящим из 72 человек, прибывшим в село Гасанриз, были вручены ключи от новых домов.

Выступая на церемонии, заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что переселение в село Гасанриз Агдеринского района продолжается поэтапно в рамках I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории. На сегодняшний день в село уже переселены 70 семей (238 человек). До конца апреля планируется переселение еще 40 семей.

В селе продолжаются реконструкционные и строительные работы. Все социальные и коммунальные структуры в Гасанризе восстановлены. Село бесперебойно обеспечивается электричеством, питьевой водой и природным газом.

11:45

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, переселенцами в село Гасанриз Агдеринского района стали семьи, ранее временно проживавшие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отмечается, что на данном этапе в село переселяется 20 семей бывших вынужденных переселенцев – 72 человека.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации, пожелали упокоения душам шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает около 40 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.

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