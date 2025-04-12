Пресечена деятельность организованной преступной группы, нарушившей госграницу - ФОТО

В служебной зоне командования пограничных войск Государственной пограничной службы «Гёйтепе» нарядом была замечена попытка незаконного пересечения госграницы со стороны Ирана в направлении Азербайджана тремя неизвестными лицами.

По команде «В ружье» был поднят личный состав пограничной заставы, территория полностью блокирована. Пограничный наряд подал команду «Стой», началось преследование нарушителей, был произведён предупредительный выстрел в воздух. Однако нарушители проигнорировали приказ, оказали вооружённое сопротивление и открыли огонь с целью покушения на жизнь пограничников.

В соответствии с требованиями Закона «О государственной границе» пограничниками был открыт ответный огонь: один из вооружённых нарушителей был нейтрализован на месте, другой задержан, а третий, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом местности, сумел скрыться, вернувшись на территорию Ирана.

При осмотре территории были обнаружены и изъяты: винтовка типа «Винчестер», прибор ночного видения, гильзы от патронов, а также три крупных сверка с марихуаной общей массой 32,4 кг.

О произошедшем инциденте иранская сторона была проинформирована по линии пограничных представительств.

По данному факту Госпогранслужбой Азербайджана продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.