Ресторан Giardino на один вечер превратился в Тоскану – ФОТО

14 октября в ресторане Giardino в Баку состоялся эксклюзивный винный ужин For One Night, Giardino Becomes Tuscany, посвящённый винодельческим традициям итальянского региона Болгери.

Центральное место в программе заняли три красных вина Tenuta Fratini - Clinio, Harte и Hortense, которые эксклюзивно представлены в Giardino.

Вечер объединил знакомство с тосканским виноделием и гастрономией. Гостям представили вина Tenuta Fratini, раскрывающие характер Болгери - одного из самых известных центров производства красных вин в Тоскане. Специальными гостями мероприятия стали владелец винодельни Марчелло Фратини и итальянский сомелье Давиде Д’Альтерио, познакомившие гостей с винной коллекцией и особенностями винодельни.

Как было отмечено выше, в центре дегустационной программы оказались три вина. Clinio раскрыло гостям выразительный средиземноморский характер Болгери, а Harte и Hortense отличились насыщенным вкусом, выразительной структурой и многогранностью.

Гастрономическим сопровождением вечера стало специальное меню, вдохновлённое кухней Тосканы, которое представили шеф-повара Карло Бернардини и Фердинандо Мартинотти. Ужин начался с традиционных закусок, среди которых были паппа аль помодоро, брускетта и тосканские мясные деликатесы с сырами. Далее гостям предложили домашнюю пасту с начинкой из тушёной говядины, говяжий филе-стейк кьянина и средиземноморского сибаса по-ливорнски. Завершением ужина стали итальянский сорбет сгроппино и традиционный тосканский десерт торта делла нонна

Подчеркнем, что за винный сервис отвечал винный директор Giardino Марко Де Синьорибус, который третий год подряд входит в число лучших сомелье Италии по версии Milano Wine List.

Особое значение вечера заключалось в эксклюзивном сотрудничестве Giardino с Tenuta Fratini. Вина этой тосканской винодельни эксклюзивно представлены в ресторане, что позволяет гостям знакомиться с коллекцией в гастрономическом контексте, сочетая итальянские вина с блюдами, вдохновлёнными кухней региона их происхождения.

Официальный сайт - https://giardino.az/

Телефон для бронирования столиков: +994 050 254 09 09

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