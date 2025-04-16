Нацгидрометеослужба: Снежный покров в горных районах нетипичен для апреля

«В настоящее время по всей стране также наблюдается и снежная погода. В горных районах снег уже образовал сплошной покров. Это нетипично для апреля».

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказала заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

«Высота снежного покрова в поселке Хыналыг Губинского района составляет 71 сантиметр, в Гусарском районе также превысила полметра. Повышение температуры в ближайшие дни приведет к таянию снежного покрова, что отразится на состоянии рек. Ожидается, что в ближайшие дни уровень воды в реках повысится», - отметила она.

С 17 апреля прогнозируется повышение температуры. Таким образом, в ближайшие дни мы сможем наблюдать климатические условия, характерные для апреля, - добавила Г. Аббасова.

По словам представителя Службы, подобные явления стали происходить чаще из-за изменения климата: «Аналогичные случаи фиксируются не только у нас, но и в других странах. В настоящее время рост числа подобных случаев наблюдается в Турции, Испании, России и других государствах».