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Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса совершили визит в города Ханкенди и Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:15 - 18 / 04 / 2025
Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса совершили визит в города Ханкенди и Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса совершили визит в города Ханкенди и Шуша.

Как сообщает Trend, делегацию сопровождал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Сначала делегация прибыла в Международный аэропорт Физули.

Затем представители дипкорпуса отправились город Ханкенди, где в первую очередь посетили Карабахский университет.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев проинформировал делегацию об исторических корнях армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, военных преступлениях, совершенных Арменией на оккупированных территориях. Он отметил, что Азербайджан, руководствуясь международными принципами, восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, Карабах и Восточный Зангезур уже вступили в новый этап развития.

В своем выступлении ректор Карабахского университета Шахин Байрамов рассказал о руководимом им учебном заведении, успехах, достигнутых в процессе обучения и поставленных целях.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные строительно-восстановительные работы. Прокладываются новые современные автомобильные и железные дороги, авиалинии. Населенные пункты обеспечиваются электричеством, питьевой водой и природным газом. На территориях создаются широкие зеленые полосы. Город Ханкенди и другие населенные пункты формируют благоприятную среду для предпринимателей. На территории города Ханкенди, Агдерского и Ходжалинского районов в 7 населенных пунктах уже обеспечено постоянное проживание в общей сложности около 12 тысяч человек.

В своем выступлении специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал об операциях по разминированию и строительно-монтажных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Затем представители дипломатического корпуса ознакомились с Карабахским университетом, осмотрели учебное здание, библиотеку, аудиторию, лабораторию и выставочный зал, прослушали музыкальные номера в исполнении преподавателей и студентов факультета искусств.

Иностранные дипломаты также ознакомились с центральной частью города Ханкенди и сфотографировались на память перед площадью Победы.

Представители дипломатического корпуса, находящиеся с визитом в Карабахе, после посещения города Ханкенди отправились в город Шуша.

Специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал делегации об истории города, его состоянии в период оккупации и проводимых в настоящее время строительных работах.

Он отметил, что за почти 30 лет оккупации исторические здания, мечети, памятники в городе Шуша подверглись армянскому вандализму. После освобождения города от оккупации здесь начались масштабные восстановительно-строительные работы. Наряду со строительством инфраструктуры в Шуше восстанавливается подлинный исторический облик города, памятников истории и культуры.

Представители дипломатического корпуса ознакомились со строительными работами, проводимыми на улице Карабах в городе Шуша. В рамках проектов государственно-частного партнерства на этой улице в общей сложности ведется строительство 10 зданий различного назначения. Среди них - гостиница, офисы, объекты общественного питания, здание Управления Шушинского заповедника. Строительные работы проводятся качественно и в соответствии с общим обликом города. Строительство этих зданий является частью шагов по развитию исторического азербайджанского города Шуша.

Затем делегация прибыла в мечеть Ашагы Говхар Ага. Было сообщено, что восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар Ага, подвергшейся армянскому вандализму в годы оккупации города Шуша, завершены. Мечеть, созданная в XIX веке по проекту архитектора Кербелаи Сафихана Гарабаги, считается первой из мечетей, построенных в Шуше по инициативе дочери Ибрагим хана Говхар Ага.Эта мечеть – один из историко-архитектурных символов города. Шуша исторически состояла из 17 верхних и нижних кварталов. Мечеть Ашагы Говхар Ага была названа так потому, что размещалась в нижней части города.

В рамках визита иностранные дипломаты также ознакомились с условиями, созданными в первом жилом комплексе в городе Шуша. Было отмечено, что открытие жилого комплекса, фундамент которого был заложен в 2021 году, состоялось 10 мая 2024 года. Все дома построены в прекрасном архитектурном стиле – традиционном для Шуши. В жилом комплексе из двадцати трех зданий созданы все условия для комфортного проживания шушинцев.

15:17

Начался визит в Шушу представителей дипломатического корпуса (послов и советников), аккредитованных в Азербайджане.

Об этом сообщает корреспондент Report.

В рамках визита они ознакомятся с мечетью Ашагы Гёвхар Ага и первым жилым комплексом в Шуше, а также побывают на улице Карабах.

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