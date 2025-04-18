Фонд страхования вкладов увеличил активы

По состоянию на 31 декабря 2023 года общие активы Фонда страхования вкладов (ФСВ) составили 651,398 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ФСВ, прошедший аудит международной аудиторской компанией KPMG, это на 15% больше по сравнению с 31 декабря 2022 года.

В 2023 году общие обязательства ФСВ увеличились на 53% до 448,374 млн манатов, в том числе обязательства по компенсационным выплатам выросли в 8,9 раза до 200,302 млн манатов, а общий капитал уменьшился на 25,7% до 203,023 млн манатов.