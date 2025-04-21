В результате пожара в Бинагади зеленым насаждениям нанесен ущерб 5 деревьям - ФОТО

Во время пожара, вспыхнувшего 20 апреля на складе маркета "Тайга" на улице Саттара Бахлулзаде Бинагадинского района, уничтожено 5 деревьев, в результате чего экологии нанесен ущерб на сумму 11,7 тыс. манатов.

Об этом заявил начальник Регионального управления экологии и природных ресурсов №11 Гафар Агаев.

По его словам, по факту составлен протокол. Собранные документы будут направлены в Оперативно-следственное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана для установления виновных и принятия в отношении них мер, предусмотренных законодательством.