Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО

Сегодня, 22 апреля, для участников 30-й юбилейной «Baku Energy Week» — ведущего энергетического мероприятия региона — и 22-й Каспийской Международной Выставки «Транспорт, Транзит и Логистика» — TransLogistica Caspian был организован деловой завтрак.

В мероприятии приняли участие около 70 представителей из 48 компаний. Среди участников были представители Министерства энергетики Азербайджанской Республики, оказывающего поддержку «Baku Energy Week», Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), выступающей генеральным партнером «Baku Energy Week», а также представители компаний-участников.

В ходе делового завтрака была предоставлена информация о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при подготовке к выставке, а также о том, как максимально эффективно воспользоваться возможностями выставки для установления деловых контактов. Деловой завтрак прошёл в интерактивном формате сессии вопросов и ответов.

На мероприятии участникам была предоставлена подробная информация о деловой программе 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и выставки «TransLogistica Caspian», а также о юбилейных мероприятиях, которые состоятся в рамках 30-й юбилейной Бакинской Энергетической Недели.

Крупнейшее энергетическое событие Каспийского региона — «Baku Energy Week» и выставка «TransLogistica Caspian» пройдут с 2 по 4 июня в Баку Экспо Центре. «Baku Energy Forum» являющийся частью «Baku Energy Week» состоится 3–4 июня в Баку Конгресс Центре.

Деловые завтраки предоставляют участникам полезную информацию и практические рекомендации для увеличения продаж на выставке, повышения эффективности участия, а также максимального использования возможностей нетворкинга и продвижения. Проведение таких мероприятий способствует тому, чтобы участники могли быстрее и эффективнее достичь поставленных целей, применяя обсуждаемые методы и стратегии, а также в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемыми выставками.