 Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Выставки

Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО

First News Media14:46 - Сегодня
Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО

Сегодня, 22 апреля, для участников 30-й юбилейной «Baku Energy Week» — ведущего энергетического мероприятия региона — и 22-й Каспийской Международной Выставки «Транспорт, Транзит и Логистика» — TransLogistica Caspian был организован деловой завтрак.

В мероприятии приняли участие около 70 представителей из 48 компаний. Среди участников были представители Министерства энергетики Азербайджанской Республики, оказывающего поддержку «Baku Energy Week», Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), выступающей генеральным партнером «Baku Energy Week», а также представители компаний-участников.

В ходе делового завтрака была предоставлена информация о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при подготовке к выставке, а также о том, как максимально эффективно воспользоваться возможностями выставки для установления деловых контактов. Деловой завтрак прошёл в интерактивном формате сессии вопросов и ответов.

На мероприятии участникам была предоставлена подробная информация о деловой программе 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и выставки «TransLogistica Caspian», а также о юбилейных мероприятиях, которые состоятся в рамках 30-й юбилейной Бакинской Энергетической Недели.

Крупнейшее энергетическое событие Каспийского региона — «Baku Energy Week» и выставка «TransLogistica Caspian» пройдут с 2 по 4 июня в Баку Экспо Центре. «Baku Energy Forum» являющийся частью «Baku Energy Week» состоится 3–4 июня в Баку Конгресс Центре.

Деловые завтраки предоставляют участникам полезную информацию и практические рекомендации для увеличения продаж на выставке, повышения эффективности участия, а также максимального использования возможностей нетворкинга и продвижения. Проведение таких мероприятий способствует тому, чтобы участники могли быстрее и эффективнее достичь поставленных целей, применяя обсуждаемые методы и стратегии, а также в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемыми выставками.

Поделиться:
75

Актуально

Повестка Президента

Стратегическое партнерство на фоне глобальных перемен: Баку и Пекин «сверяют ...

Мнение

Последняя надежда в огне: история предпринимательницы из Баку после пожара - ФОТО

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 25° тепла

Мнение

Кризис либерального миропорядка и «диктатуры обмана»: в чем неправы Сергей ...

Выставки

Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО

Состоялся деловой завтрак, посвящённый выставкам «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan» - ФОТО

В Баку прошла выставка произведений, созданных в рамках мастер-класса немецкой художницы Инги Шмидт и посвященных Карабаху - ФОТО

Инновации и тенденции: Международные выставки Азербайджана - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО

Состоялся деловой завтрак, посвящённый выставкам «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan» - ФОТО

В Баку прошла выставка произведений, созданных в рамках мастер-класса немецкой художницы Инги Шмидт и посвященных Карабаху - ФОТО

Последние новости

Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО

Сегодня, 14:46

МИД России: Москва обеспокоена стремлением Армении в Евросоюз

Сегодня, 14:42

МИД Азербайджана и Алжира провели политические консультацит - ФОТО

Сегодня, 14:34

«Хезболлах» выдвинула четыре условия перед разоружением своих отрядов

Сегодня, 14:22

Николь Шерзингер вновь выступит в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 14:16

Не стало журналиста Панаха Рустама

Сегодня, 14:14

Недетская шалость: разговор с машинистом обернулся штрафом в 200 манатов - ВИДЕО

Сегодня, 14:08

Стратегическое партнерство на фоне глобальных перемен: Баку и Пекин «сверяют часы»

Сегодня, 14:05

Посредники между Израилем и ХАМАС предложили мир на пять-семь лет

Сегодня, 13:51

Последняя надежда в огне: история предпринимательницы из Баку после пожара - ФОТО

Сегодня, 13:48

Милли Меджлис утвердил отчет Счетной палаты за 2024 год - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:47

​​​​​​​Jony номинирован на Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV - ВИДЕО

Сегодня, 13:24

В Азербайджане ужесточены правила онлайн-рекламы

Сегодня, 13:21

Наркотики на дроне: пресечена контрабанда из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 13:16

Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Сомали в сфере обороны

Сегодня, 13:04

Погода на среду: В Баку ожидается до 25° тепла

Сегодня, 12:44

Лейла Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама - ФОТО

Сегодня, 12:35

Альберт Исаков: Армянский шовинизм и радикальный национализм сломали судьбы людей

Сегодня, 12:31

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами –ВИДЕО

Сегодня, 12:21

В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Сегодня, 12:16
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50