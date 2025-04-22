Состоялась встреча с участниками в преддверии 30-й юбилейной «Baku Energy Week» и 22-й «TransLogistica Caspian» - ФОТО

Состоялась деловая встреча для участников 30-й юбилейной Baku Energy Week — ведущего энергетического мероприятия региона — и 22-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» — TransLogistica Caspian.

В мероприятии приняли участие около 70 представителей из 48 компаний. Среди участников были представители Министерства энергетики Азербайджанской Республики, оказывающего поддержку Baku Energy Week, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), выступающей генеральным партнером Baku Energy Week, а также представители компаний-участников.

В ходе деловой встречи была предоставлена информация о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при подготовке к выставке, а также о том, как максимально эффективно воспользоваться возможностями выставки для установления деловых контактов. Встреча прошла в интерактивном формате сессии вопросов и ответов.

На мероприятии участникам была предоставлена подробная информация о деловой программе 30-й юбилейной Baku EnergyWeek и выставки TransLogistica Caspian, а также о юбилейных мероприятиях, которые состоятся в рамках 30-й Юбилейной Бакинской энергетической недели.

Крупнейшее энергетическое событие Каспийского региона — Baku Energy Week и выставка TransLogistica Caspian пройдут с 2 по 4 июня в Баку Экспо-центре. Baku Energy Forum являющийся частью Baku Energy Week состоится 3–4 июня в Бакинском Конгресс-центре.

Источник: АЗЕРТАДЖ