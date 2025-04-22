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«Aзеркосмос» и STAR.VISION запустили совместный исследовательский проект по изучению влияния изменения климата на Каспийское море

First News Media22:00 - 22 / 04 / 2025
«Aзеркосмос» и STAR.VISION запустили совместный исследовательский проект по изучению влияния изменения климата на Каспийское море

«Aзеркосмос» и компания STAR.VISION приступили к реализации совместного исследовательского проекта, целью которого является изучение воздействия изменения климата на Каспийское море.

Как сообщили в «Aзеркосмос», в рамках проекта с использованием технологий искусственного интеллекта и дистанционного зондирования Земли проводятся исследования по ряду показателей, таких как изменение уровня воды в море, эрозия побережья и нарушения в экосистеме за последние 20 лет. Инициативу поддерживает Университет Нинбо (КНР), специализирующийся в области прибрежных и экологических наук.

Этот проект служит стимулом для укрепления устойчивого сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области охраны окружающей среды с применением инновационных технологий, а также в сферах космических технологий, искусственного интеллекта и дистанционного мониторинга Земли.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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