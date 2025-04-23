Посол: Прокладка волоконно-оптических линий связи по дну Каспия может завершиться в следующем году

Грузовые перевозки по Среднему коридору продолжаются. Также идут по плану работы по проекту прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Ожидается, что этот процесс завершится в следующем году.

Об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Баел на IV заседании Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

Дипломат рассказал о вкладе взаимных визитов на высоком уровне в развитие отношений. По его словам, также ведутся работы по началу экспорта в Европу через Азербайджан зеленой энергии, производимой Казахстаном.

«Показатели взаимной торговли и развития туризма растут из года в год. Мы организовали в Баку презентацию вузов, действующих в Казахстане. Ожидаем, что летом текущего года Азербайджан станет членом торговой структуры стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне. Как отметил Президент Ильхам Алиев, наши дружба и братство после авиакатастрофы в Актау в прошлом году стали еще крепче», - отметил посол.

Источник: АЗЕРТАДЖ