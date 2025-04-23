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Azer Turk Bank присоединился к международной платежной системе Китайской Народной Республики - UnionPay

First News Media14:44 - Сегодня
Azer Turk Bank присоединился к международной платежной системе Китайской Народной Республики - UnionPay

Государственный Azer Turk Bank начал обслуживание карт международной платежной системы UnionPay International.

Карты этой платежной системы позволят совершать транзакции в банкоматах и платежи через POS-терминалы Банка на территории страны. Также в ближайшее время будет объявлено о старте приема карт UnionPay к электронной коммерции.

Партнерство с брендом UnionPay поможет торговым и сервисным предприятиям, сотрудничающим с Azer Turk Bank, получить новые возможности продаж.

Следует отметить, что UnionPay является одной из ведущих мировых платежных сетей. Карты UnionPay принимаются в 183 странах и регионах мира, включая Азербайджан, а общее количество карт, выпущенных за пределами материкового Китая, превышает 200 миллионов. UnionPay International – это высококачественные, доступные и безопасные платежные системы.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

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