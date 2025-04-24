Yango SuperApp представил рейтинг загруженности дорог в Баку

В сервисе Yango SuperApp появилась возможность отслеживать загруженность дорог в Баку в режиме реального времени.

Рейтинг пробок доступен на главном экране приложения и в Навигаторе. С помощью новой функции пользователи смогут эффективнее планировать свои передвижения по городу.

Технологии, которые лежат в ее основе, агрегируют данные о потоке транспорта на каждой улице города. Средний балл загруженности вычисляется автоматически и составляет от 1 до 10, где 1 балл – это полностью свободные дороги, а 10 баллов означают, что автомобили практически не двигаются.

«Мы хотим, чтобы жизнь в городе была максимально комфортной, а наше приложение – надежным проводником в быстром решении повседневных задач. В Yango SuperApp можно заказать такси или посмотреть расписание общественного транспорта, заказать еду из ресторана или отправить срочную посылку, проложить удобный маршрут, а теперь и моментально оценить текущую ситуацию на дороге благодаря рейтингу пробок», — рассказал руководитель Yango в Азербайджане Мушвиг Гасанов.

При планировании маршрута навигационный сервис в Yango SuperApp учитывает множество факторов, в том числе пробки, перекрытия и скорость разных потоков на дорогах. Если дорожные условия меняются и основной маршрут становится более загруженным, он предложит альтернативные пути, чтобы добраться до места назначения быстрее. Это особенно актуально во время проведения крупных ярмарок, концертов, форумов или при изменении погодных условий.

О Yango SuperApp

Yango SuperApp — это экосистема городских сервисов в одном приложении, которая объединяет заказ такси, навигацию, планирование поездок на общественном транспорте, доставку еды и посылок. Приложения для заказа такси Yango Ride и доставки Yango Delivery работают в Азербайджане с 2022 года. В 2024 году в экосистему также вошли сервисы планирования поездок на общественном транспорте, доставки продуктов Market и доставки блюд из ресторанов Yemək. Сервисы Yango являются частью глобальной технологической компании Yango Group.