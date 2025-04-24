17-й саммит ОЭС пройдет в Ханкенди

17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ханкенди.

Как передаёт Report, об этом сообщил заместитель начальника Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Ровшан Мирзоев на панельной дискуссии на тему «Азербайджан и Организация экономического сотрудничества: Возможности и перспективы».

«В этом году Азербайджан организует 17-е заседание саммита ОЭС в Ханкенди. Темой текущего года станет устойчивое развитие и климатически адаптированное экономическое сотрудничество», — отметил он.