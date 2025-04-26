Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до пяти - ОБНОВЛЕНО
Число погибших в результате взрыва в иранском порту , расположенном на юге страны, увеличилось до пяти.
Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде.
"Число погибших в результате взрыва достигло пяти", - сказал он в эфире телеканала IRIB. "Число пострадавших хоть и продолжает расти, но многие быстро покидают медучреждения [получив помощь]", - добавил Хасанзаде.
По его словам, в данный момент ситуация находится под контролем, все службы работают, в район происшествия были направлены несколько вертолетов из соседних провинций для тушения возгораний.
17:10
По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива.
Об этом сообщил глава службы спасения Ирана.
"К настоящему моменту подтверждена гибель четырех человек в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи", - сказал он в эфире телеканала IRIB.
15:55
Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива на юге Ирана, возросло до 516.
Об этом сообщил представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст.
"Общее число пострадавших достигло 516", - цитирует его агентство Tasnim.
Информации о погибших представитель экстренной службы не привел.
15:00
Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива достигло 281, сообщило агентство Mehr.
14:15
По меньшей мере 47 человек получили травмы при взрыве в порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на побережье Персидского залива.
Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган.
"По предварительным данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас пострадали 47 человек", - приводит его слова агентство Fars.
Источник: ТАСС
13:35
Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Причины и подробности случившегося не уточняются.